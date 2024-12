Treibstoffe der Zukunft

Ein großes Potenzial als Treibstofflieferanten sehen Forscher dagegen in Algen. Sie können analog den höheren Pflanzen mithilfe von Sonnenlicht und Kohlendioxid energiereiche organische Substanzen bilden. Die Überlebenskünstler gedeihen an ganz unterschiedlichen Stellen - in Ozeanen und Seen, aber auch in heißen Quellen und Gletschern sowie in Luftpartikeln. Dabei sind Algen die reinsten Energiewunder: Aus ihnen kann durch ein chemisches Verfahren 20 Mal so viel Biodiesel hergestellt werden wie aus der gleichen Menge Raps.