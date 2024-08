Bauernpräsident zur Erntebilanz: "Landwirte sind enttäuscht"

Die Landwirte in Deutschland haben in diesem Sommer eine deutlich schlechtere Getreideernte eingefahren. Auszugehen sei von einer Menge von 39,3 Millionen Tonnen nach 42 Millionen Tonnen bei der Ernte 2023, wie der Deutsche Bauernverband mitteilte. Die Erntemengen und teils auch die Kornqualität hätten in einigen Regionen erheblich unter wiederkehrenden und zum Teil sehr starken Niederschlägen gelitten.



Gut war der viele Regen dagegen "größtenteils" für Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln und Gemüse, wie der Bauernverband weiter mitteilte. Insbesondere die Kartoffeln litten allerdings stark unter Kraut- und Knollenfäule. Bei den Zuckerrüben seien vermehrt neue Krankheiten aufgetreten. Im Obstbau seien "erhebliche Schäden" vor allem durch Spätfröste zu verzeichnen. Beim Wein werde nach ersten Schätzungen über die Anbaugebiete hinweg ebenfalls eine unterdurchschnittliche Menge erwartet.



Quelle: dpa, AFP