Wirtschaftsexperte zu Habecks "Investitionsfonds"

Mehr als ein Konjunkturproblem in Deutschland

Die Wachstumsaussichten für Deutschland sähen zwar nicht gut aus, dennoch sei es kein reines Konjunkturproblem, erklärt Wambach. Es sei nicht so, dass die Schwäche in ein oder zwei Jahren wieder vorbei sei.

Wirtschaftsminister Habeck will mit dem Deutschlandfonds die Wirtschaft ankurbeln und stößt damit in der Bundesregierung auf Widerstand. ZDF-Hauptstadt-Korrespondent Wulf Schmiese.

Wambach: Investitionsförderung ist Bekämpfung von Symptomen

Die Unternehmen investieren ja nicht, um in den nächsten zwei, drei Jahren Fördermittel abzugreifen, sondern um in zehn Jahren, 15 Jahren noch damit Geld zu verdienen. Und das ist die Standortthematik.

Zur Standortproblematik in Deutschland gehörten hohe Energiepreise, starke Regulierung und Unternehmenssteuern, die in Deutschland höher seien als in den europäischen Nachbarländern, sagte Wambach. Das seien Bremsen für Investitionen und für Gewinne, die man in Deutschland erwirtschaften will.