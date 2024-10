Firma Wolfspeed zieht zurück: Keine Chipfabrik im Saarland?

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Monaten. Kommt sie oder kommt sie nicht, die Chip-Fabrik des US-Unternehmens Wolfspeed? Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf bei Saarlouis soll die Halbleiter-Fabrik entstehen und dazu beitragen, Deutschland wettbewerbsfähig zu machen in dieser Zukunftstechnologie.

Am Dienstag berichteten Medien, dass Wolfspeed und sein Partner, der Automobil-Zulieferer ZF, das Projekt auf Eis legen wollten. ZF wies die Verantwortung in einer Pressemitteilung zurück:

"ZF widerspricht der Darstellung in den Medien, wonach ZF maßgeblich für eine Verzögerung der Pläne des Unternehmens Wolfspeed sein soll, eine Chipfabrik in Ensdorf zu bauen. Die Verantwortung für das Projekt hat Wolfspeed."

Ministerpräsidentin Rehlinger: Projekt ist nicht ad acta gelegt

Am Mittwochmittag tritt die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ( SPD ) vor die Kameras und verkündet: "Das Unternehmen hat uns gegenüber klargestellt, dass sie zum Standort in Ensdorf weiterhin stehen."

In Ensdorf im Saarland wurde erst im Sommer ein Kohlekraftwerk gesprengt.

Wolfspeed leidet auch unter schwächelndem E-Auto-Markt

Wolfspeed hat zwei große Probleme: Zum einen entwickelt sich der Markt für E-Autos in Europa nicht wie geplant, die Nachfrage hinkt. Hinzu kommen hausgemachte Probleme der Amerikaner und finanzielle Schwierigkeiten.

Wolfspeed hatte ursprünglich angekündigt, 2,7 Milliarden Euro in die Chip-Fabrik in Ensdorf investieren zu wollen. 170 Millionen Euro sollten von ZF kommen, dazu Fördermittel. Rund 600 Arbeitsplätze sollten entstehen. Im Februar 2023 waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) persönlich nach Ensdorf gekommen und hatten mit Wolfspeed-Chef Gregg Lowe das Projekt vorgestellt.

Nächster Rückschlag für Wirtschaftsstandort Deutschland

Der Kanzler sprach damals davon, dass man in Deutschland "in technologischer, digitaler und logistischer Hinsicht resilienter" werden müsse und deswegen Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten systematisch verringern wolle.

Wirtschaftsminister Habeck pries die Chip-Fabrik als Beispiel für die Bereitschaft von Unternehmen, in den Standort Deutschland zu investieren. Dass nun Wolfspeed seine Pläne auf Eis legt, nachdem auch der US-Konzern Intel in Magdeburg vorerst seine Chip-Fabrik nicht baut, ist ein Rückschlag für den Standort Deutschland und für die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung.

Ministerpräsidentin Rehlinger: "Der Bund muss mehr liefern"

Die saarländische Regierungschefin Rehlinger kritisiert die Bundesregierung, die zu lange verpasst habe, die Wirtschaft anzukurbeln und den Industrie-Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Auf dem Industriegipfel, den Kanzler Scholz am Montag organisiert, müsse ein Wirtschaftspaket geschnürt werden, das "nicht groß genug" sein könne, so die Ministerpräsidentin.

"Der Bund muss an dieser Stelle mehr liefern als das, was bislang geliefert worden ist. Und damit meine ich nicht neue, mit Worten vollgeschriebene Seiten von Papier, sondern wir brauchen ein schnell wirksames Maßnahmenpaket zur Stabilisierung und Stützung der Industrie hier bei uns in Deutschland", sagt Rehlinger. Es brauche niedrigere Energiepreise und Kaufanreize für Elektromobilität, erklärte Rehlinger.