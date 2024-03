Deutsche Firmen: US-Bürokratie "nicht weniger kompliziert"

Deutsche Unternehmen drohen, in die USA abzuwandern: Bundeswirtschaftsminister Habeck bei einem Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen in Washington.

"Habeck? Kenn ich nicht, wer soll das sein?", meint der Secret-Service-Mann trocken. Am Einlass zwischen Weißem Haus und Finanzministerium gelten eigene Regeln. Ein Schreibfehler bei der Anmeldung, eine Stelle in der Behörde, die nicht informiert wurde.

Förderpaket lockt deutsche Wirtschaft in die USA

So viel zum angeblich unbürokratischen Amerika, wo alles schneller und flexibler sei als in Deutschland. So zumindest die regelmäßigen Klagen der Wirtschaft über den Standort Deutschland. Was zuletzt als plastisches Beispiel herangeführt wird: Der Inflation Reduction Act (IRA), ein riesiges Gesetzespaket, mit dem die US-Regierung über die kommenden Jahre Hunderte Milliarden Dollar in die Volkswirtschaft pumpt, allein 370 Milliarden für klimafreundliche Projekte.

Miele, Bosch, ZF Friedrichshafen – deutsche Firmen bauen Tausende Jobs ab. Die Unsicherheit und die Investitionen der Konzerne in den USA sorgen für Frustration in Belegschaften.

In den Augen vieler Unternehmer ist diese Förderung so ein Standortvorteil für die USA , dass sie überlegen, ihre Fertigung dorthin zu verlegen. Der IRA gefährde die deutsche Industrie, besonders grüne Technologien drohten abzuwandern, wird immer wieder als Schreckensszenario beschworen. Vor allem weil die Förderung angeblich so einfach zu bekommen sei.

Unternehmer: Bürokratie dort "nicht weniger kompliziert"

Habeck mahnt außenpolitische Einheit mit USA an

Der rote Teppich wird, mit oder ohne IRA-Förderung, in den USA also nicht ausgerollt. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft durchaus zufrieden mit der Entwicklung des gemeinsamen Handelsvolumens. 2023 gab es ein Plus von über einem Prozent in beide Richtungen. Das ist viel in Zeiten stotternder Weltkonjunktur - so ging der Handel mit China im vergangenen Jahr um 15 Prozent zurück.