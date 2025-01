Dürr bei Lanz: "Es geht nicht um Plan B"

Er kritisierte: "Das, was passiert, an Verunsicherung und die fehlende Zuversicht in eine Regierung, ist, dass die Menschen aufgehört haben, zu konsumieren, dass Firmen aufgehört haben, zu investieren." Der CDU -Politiker verglich die Kommunikation aus Berlin mit einem Unternehmen: "Morgens gehen wir zur Belegschaft, sagen: 'Ah, die Zeiten sind echt nicht leicht, alles schwierig. Besser ist wahrscheinlich, wir stellen heute die Maschinen ab. Strom kostet ja auch Geld. Ich glaube nicht, dass das nochmal was wird.'"