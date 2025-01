"Die Atomkraft in Deutschland ist stillgelegt und das ist gut so", heißt es etwa von Seiten der SPD . Während Grüne und Linke ihre Positionen als Atomkraft-Gegner festigen, schreiben Union und AfD in ihren Programmen, an der Option Kernenergie festhalten zu wollen. Die FDP hatte einen Wiedereinstieg bei einem Bundesparteitag im April 2024 zuletzt abgelehnt. In ihrem Wahlprogramm setzt die Partei nun doch auf die Förderung von Kernkraftwerken der "neuen Generation" und will die Entscheidung über eine Wiederinbetriebnahme den Betreibern überlassen.