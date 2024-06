Inflation: Was es mit der Lohn-Preis-Spirale auf sich hat

Ein Anstieg der Verbraucherpreise durch höhere Produktionskosten fand beispielsweise statt, als die Gaspreise 2022 nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stiegen. Industrielle Düngemittel werden häufig aus Gas hergestellt. Aufgrund der höheren Herstellungskosten wurde es zu einem höheren Preis an die Landwirtschaft verkauft. Die Landwirte mussten also mehr Geld ausgeben, um ihre Felder zu düngen. Um dieses Geld wieder hereinzuholen, boten sie die darauf angebauten Lebensmittel teurer an.



In Zahlen: Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte lagen im Jahresdurchschnitt 2022 um rund ein Drittel höher als im Vorjahr. Die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel stiegen im gleichen Zeitraum um gut 13 Prozent.



Quelle: ZDF