Mehmet Göker: Abzocke mit privaten Krankenversicherungen?

Mehmet Göker ließ sich als Vertriebsstar feiern. Mit Versicherungen machte er Millionen, geriet in den Fokus der Ermittler und floh. Jetzt zieht er sein Business neu auf – in Dubai.

Exklusive Aufnahmen für die ZDF-Sendung " Die Spur " belegen, dass Mehmet Ercan Göker - früher Star der Versicherungsbranche - von Dubai aus weiter aktiv ist. Dabei verwendet er in Deutschland verbotene Methoden. Entstanden sind die Aufnahmen durch den Undercover-Einsatz des Wirtschaftsermittlers und Sicherheitsexperten Tamer Bakiner. Um das neue Business-Konzept zu durchleuchten, hat sich der Privatermittler in Dubai tagelang in das Team Gökers und dessen Büroräume unerkannt eingeschleust.

Teure Schulung für Telefonberater

Dabei verspricht Göker den Teilnehmern des Konzepts, von ihm selbst und in persönlichen Coachings die "Göker-Methode" zu erlernen - also den Verkauf von vermeintlichen Versicherungsoptimierungen an Privatkrankenversicherte. Dass die Tarifumstellungen bei den Krankenkassen prinzipiell kostenlos sind, verschweigt Gökers Team offenbar - und berechnet jedem Kunden stattdessen ein Beraterhonorar von mehreren tausend Euro. So sollen laut Angaben Gökers jede Woche sechsstellige Summen eingehen.