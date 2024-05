OMR Marketing-Messe in Hamburg: Kim Kardashian und viel KI

Es kommt nicht oft vor, dass die Hamburger Messehallen so voll sind, dass die schwarzen Eintrittsbändchen nebenan auf dem Heiligengeistfeld ausgegeben werden müssen. Irgendwie aber passt das, schließlich geht es auf der Mega-Veranstaltung um viel geistreiche Verbindungen: Firmen mit neuen Ideen für Werbung bei Youtube und Co. treffen Influencer und die, die es noch werden wollen.

Rezo will sich und andere nicht nur über Zahlen definieren

Emotionen bestimmen den Diskurs

ZDF-Intendant Norbert Himmler nutzte die OMR daher auch für eine Neuigkeit: Das ZDF arbeitet in einem Verbund mit anderen Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten an einem eigenen, neuen Gesprächsraum . Einem überwachten und gelenkten Online-Rückzugsgebiet, in dem nicht die polarisierenden Meinungen nach vorne kommen, sondern Vielfalt den Diskurs bestimmt.

Die Meinungsbrandbreite in einem Diskurs, die wollen wir fördern. Wir wollen weg von diesem schwarz-weiß Daumen hoch und Daumen runter, in dem wir da einfach differenzierter in den Chaträumen vorgehen.

Ein Chatbot fördert Meinungsvielfalt

Die Idee der KI ist in diesem Fall, fehlende Positionen anzusprechen und mögliche andere Sichtweisen in das Gespräch mit einzubauen. Nur so können Filterblasen platzen. Im Gespräch mit Internetaktivist Sascha Lobo erklärte ZDF-Intendant Himmler das auf der OMR-Conference-Stage so: "Wir haben verlernt zu streiten."