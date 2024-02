Diskussionsrunde im ZDF: KI "in allen Branchen" bedeutsam

Beim ZDF-Medientreff in Berlin wurde über den verantwortungsvollen Umgang mit KI diskutiert. 01.02.2024 | 1:47 min

Um die Diskussion über Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz weiter zu fördern, hat das ZDF am Donnerstagnachmittag in Berlin über seine eigenen Pläne mit KI informiert und mit Vertretern aus Politik und Medienwirtschaft das Für und Wider der Technologie abgewogen.

"Wie in allen Branchen ist KI für uns in den Medien bedeutsam, aber für einen öffentlich-rechtlichen Sender erst recht", erklärte ZDF-Intendant Norbert Himmler. Schon jetzt würden rund um die wichtigen Wahlen in diesem Jahr jede Menge Fake-News verbreitet, oft generiert oder unterstützt durch KI. Diese müssten konsequent erkannt und aufgedeckt werden.

Immer mehr Unternehmen setzen auf Künstliche Intelligenz

Auch in anderen Branchen wird KI immer wichtiger: Immer mehr Unternehmen in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge große Chancen in Zukunftstechnologien. Der Anteil der Betriebe, die KI einsetzen, verdoppelte sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 13,8 Prozent auf 26,8 Prozent, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihrer Digitalisierungsumfrage in Berlin mitteilte. Ein weiteres Drittel plane den Einsatz von KI in Zukunft.