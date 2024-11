Saudi-Arabien: Vom Erdöl-Riesen zum Wasserstoff-Giganten?

Deutschland will CO2 sparen und dafür wird auch Wasserstoff benötigt. Eine Anlage zur Produktion von umweltfreundlichem Wasserstoff aus Ökostrom soll in Hamburg eröffnen.

Wo der ganze grüne Wasserstoff herkommen soll, ist noch offen. Ein Land, was zum selbsterklärten Marktführer ín der Produktion werden will, ist Saudi-Arabien. Dafür plant der Staat laut ZDF-Informationen die Gründung eines eigenen Mega-Unternehmens. Hinter dem geplanten Unternehmen steht der saudische Staatsfonds Public Investment Fund (PIF). Auf der Wirtschaftskonferenz FII in Riad kündigte der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud am Dienstag an: