Steuerklassen-Pläne: Lindner sieht keine Nachteile für Paare

"Insbesondere das Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft, weil das eine massive Steuererhöhung wäre", betonte Lindner. Die Zukunft des Splittings ist in der Ampel-Koalition umstritten: Familienministerin Lisa Paus von den Grünen würde es gern abschaffen, räumte aber unlängst ein, dass man noch "einen Weg" vor sich habe.

Lindner: Faire Aufteilung bei Steuerschuld

Die Bundesregierung hatte Ende Juli beschlossen, die bei Ehepaaren beliebten Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Stattdessen sollen Partner ab 2030 automatisch in Steuerklasse 4 fallen, in der das sogenannte Faktorverfahren zum Zuge kommt: Demnach berechnet das Finanzamt, wie viel die Partner jeweils netto zum Einkommen beitragen. Die Lohnsteuerbelastung soll dadurch gerechter auf Eheleute und Lebenspartner verteilt werden. Unter dem Strich soll sich die Steuerbelastung für Paare aber nicht verändern.

Lindner wies darauf hin, dass es für Paare derzeit noch keinen Handlungsbedarf gibt. "Wer will, kann aber schon heute besprechen, wie eine faire Aufteilung bei der Steuerschuld aussieht. Denn die Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren gibt es ja bereits", so der Finanzminister. Damit würde die Steuerlast anteilig verteilt, zudem entfielen die sonst oft lästigen Nachzahlungen an das Finanzamt zum Jahresende.