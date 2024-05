Strom: Kunden zahlen aus Bequemlichkeit zu viel

Laut einem Vergleichsportal zahlen viele Haushalte in Deutschland zu viel für Strom - aus Bequemlichkeit.

Privathaushalte in Deutschland zahlen wegen mangelnder Bereitschaft zum Wechsel des Stromanbieters nach Darstellung des Vergleichsportals Verivox in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Euro zu viel. Noch immer beziehe ein knappes Viertel der Haushalte in Deutschland Strom über den Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers - die mit Abstand teuerste Tarifgruppe.