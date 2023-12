"Cybertruck"-Zustellung startet - Pickup teurer als geplant

Vier Jahre nach der Vorstellung seines ersten Elektro-Pickup "Cybertruck" hat der US-Autobauer Tesla mit der Auslieferung des futuristisch anmutenden Fahrzeugs begonnen. Unternehmenschef Elon Musk übergab die ersten Exemplare am Donnerstag am Unternehmenssitz in Austin im US-Bundesstaat Texas an Käufer.