"Go fuck yourself!":Musk beschimpft abtrünnige X-Werbekunden

Unternehmer Musk polterte am Mittwoch auf der Bühne einer Konferenz der "New York Times":

Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!,

Antisemitische Inhalte auf der Internet-Plattform X haben heftige Kritik ausgelöst - auch an Elon Musk. Mehrere große Unternehmen stoppten daraufhin ihre Werbung auf der Plattform. 18.11.2023 | 0:24 min

Musk über das Ende von X

Auf die Frage, ob er als reichster Mensch der Welt die Plattform dauerhaft am Leben erhalten würde, schien Musk anzudeuten, dass er ein finanzielles Scheitern von X zu akzeptieren bereit sei. X werde dann eben verschwinden, sagte Musk, der vor gut einem Jahr rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt hatte . Das Geld kam größtenteils aus dem Verkauf seiner Aktien des Elektroautobauers Tesla . Etwa 13 Milliarden stammten aber aus Bank-Krediten, die nun auf X lasten.

Elon Musk sprüht vor neuen Geschäftsideen, seine Unternehmen sind erfolgreich wie nie. Mit dem Erfolg wächst die Kritik: Sein umstrittenes Verhalten sorgt immer mehr für Schlagzeilen. 08.11.2023 | 56:29 min

Musk will missverstanden worden sein

Verschiedene große Unternehmen hatten Anzeigen auf X gestoppt, nachdem Musk einen Beitrag als "tatsächliche Wahrheit" bezeichnet hatte, in dem es unter anderem hieß, jüdische Organisationen verbreiteten Hass gegen Weiße. Einen Tag später demonstrierten Hassrede-Forscher in einem Bericht, wie Werbung bekannter Marken bei X neben Nazi-Beiträgen auftauchte. X behauptet in einer Klage, die Platzierung sei durch häufige Abrufe künstlich herbeigeführt worden.