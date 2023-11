Soziales Netzwerk: Hype um Bluesky - das Ende von Twitter?

Der letzte Schrei heißt Bluesky. Zumindest in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen. Da versuchten viele Menschen von X in das jüngere Netzwerk zu wechseln. Im Gegensatz zu Twitter (vor Kurzem umbenannt in X) verspricht Bluesky das Blaue vom Himmel: Kein launiger Unternehmensregent und Alleinherrscher wie Elon Musk stehe dahinter.