Strahlenwerte: Apple will iPhone 12 in Frankreich anpassen

In Frankreich hat eine Aufsichtsbehörde die Strahlungswerte von Apples iPhone-12-Geräten beanstandet.

Apple wird nach der Rückruf-Drohung für sein iPhone 12 in Frankreich die Software des Geräts in dem Land anpassen. Zugleich betonte der Konzern, dass die von einer Aufsichtsbehörde ermittelte Überschreitung von Grenzwerten für elektromagnetische Strahlung auf deren "spezielles Testprotokoll" zurückgehe.

Chinesische Behörden haben ihren Mitarbeitern untersagt, beruflich ein iPhone zu nutzen – mit Folgen für die Apple-Aktie. ZDF-Korrespondentin Valerie Haller mit Details. 08.09.2023 | 1:01 min

Frankreich: iPhone-12-Strahlung bei direktem Körperkontakt zu hoch

Die französische Behörde Agence nationale des fréquences (ANFR) hatte am Dienstag angeordnet, dass Geräte des drei Jahre alten Modells aus den Verkaufskanälen entfernt werden müssten. Wenn Apple die Werte nicht "so schnell wie möglich" mit einem Update korrigiere, müssten auch die in Frankreich im Umlauf befindlichen Geräte zurückgerufen werden, hieß es.