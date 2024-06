Apple: Vorerst keine neuen KI-Funktionen für iPhones in EU

Enttäuschung für Apple-Nutzer in der EU: Die neuen KI-Funktionen kommen dieses Jahr nicht mehr.

Apple benötigt für KI-Anwendungen großflächigen Datenzugriff

Vorerst nicht in der EU: Weitere Funktionen betroffen

Apple betont, man sei in Gesprächen mit der EU-Kommission über eine Lösung und wolle die Funktionen auch in Europa verfügbar machen. In diesem Jahr werde es aber nicht mehr dazu bekommen.