Studie zu von KI erstellten News: Viele reagieren skeptisch

Das geht aus dem "Reuters Institute Digital News Report " hervor, der am Montag erschien und der seit 2012 Trends in der Nachrichtennutzung in vielen Ländern aufzeigt. Der Report gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren mit einem Internetzugang. Das Leibniz-Institut für Medienforschung / Hans-Bredow-Institut ist seit 2013 als Kooperationspartner für die deutsche Teilstudie verantwortlich.