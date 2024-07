BayWas Schieflage: Das bedeutet sie für die Landwirtschaft

Die BayWa rutscht immer tiefer in die Krise. Jetzt steht fest: Das Rettungspaket für den insolvenzgefährdeten Agrarhandelskonzern muss voraussichtlich sehr viel größer ausfallen als zuvor vom Vorstand geplant. Darauf dringen offensichtlich die Gläubigerbanken des unter einem Schuldenberg von elf Milliarden Euro leidenden Agrarriesen.

Riskanter Wachstumskurs: "Das billige Geld hat gelockt"

In die dramatische Schieflage geriet die an der Börse notierte BayWa durch einen riskanten Expansionskurs, weitestgehend finanziert über Bankkredite. Aus der sich einst auf den heimischen Landhandel fokussierenden "Grünen AG" ist in kurzer Zeit ein internationaler Konzern mit 27 Milliarden Euro Umsatz geworden.