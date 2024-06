Cum-Ex-Prozess: Urteil gegen Bankier Olearius erwartet

Im Cum-Ex-Strafverfahren gegen den früheren Chef der Hamburger Privatbank M.M.Warburg, Christian Olearius, wird am Montag eine Entscheidung erwartet.

Einstellung des Verfahrens erwartet

Das sogenannte Einstellungsurteil wird die Schuldfrage wohl unbeantwortet lassen, auch den von der Verteidigung erhofften Freispruch dürfte es nicht geben. Der heutige Gesellschafter der Privatbank M.M. Warburg hat vor Gericht seine Unschuld beteuert, will sich abermals zu Wort melden - auf den Ausgang des Verfahrens wird das aber aller Voraussicht nach keinen Einfluss mehr haben.

Wohl Taterträge von 43 Millionen Euro

Vorerst bleibt ihm vermutlich erspart, an den Staat 43 Millionen Euro als damalige Taterträge zahlen zu müssen, da die Ankläger hierzu bislang nicht fertig ermittelt hätten. Dies könnte die Staatsanwaltschaft noch tun und später ein separates Einziehungsverfahren anstrengen. Olearius müsste nicht mehr vor Gericht erscheinen.

Christian Olearius soll sich im Cum-Ex-Skandal der besonders schweren Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben. Er bestreitet die Vorwürfe weiterhin und will einen Freispruch.

Dem Staat entstand dadurch ein zweistelliger Milliardenschaden. Zu Cum-Ex hat es am Bonner Landgericht seit 2020 bereits acht Schuldsprüche gegeben, eine Vielzahl an Verfahren dürften in den kommenden Jahren noch folgen.