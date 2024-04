Schwere Vorwürfe: Liest Netflix Ihre Facebook-Nachrichten?

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben eine private Nachricht bei Facebook - und Netflix liest mit. Genau das wirft eine Kartellklage in den USA dem Facebook-Mutterkonzern Meta vor, wie aus neu freigegeben Gerichtsdokumenten hervorgeht. Worum es im Detail geht, was Meta dazu sagt und was das potenziell für Nutzer bedeutet - ein Überblick.

Was genau wird Meta und Netflix vorgeworfen?



Wie reagieren Meta und Netflix auf die Vorwürfe?

"Meta hat die privaten Nachrichten der Nutzer nicht mit Netflix geteilt", teilt ein Meta-Sprecher ZDFheute auf Anfrage mit. Die Vereinbarung habe Nutzern lediglich erlaubt, aus der Netflix-App heraus Freunden auf Facebook mitzuteilen, was sie sich gerade ansehen. "Solche Vereinbarungen sind in der Branche gang und gäbe", die Beschwerde sei "unbegründet".

Wie brisant sind die Vorwürfe?

Hochbrisant, sagt Manuel Atug. Er ist IT-Sicherheitsexperte und spricht von einer möglichen "Win-Win-Situation" für Netflix und Facebook, einer "Lose-Lose-Situation" für Bürger. Konzerne wie Meta versuchten Bürger "gläsern zu machen, um genau zu wissen, was jemanden antreibt, was er will, was man ihm andrehen könnte, um noch mehr Werbeeinnahmen zu erzielen".