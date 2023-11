Umweltorganisationen verstärken Klima-Druck auf Versicherer

Umweltorganisationen und Klimaaktivisten verstärken angesichts des Klimawandels den Druck auf die weltgrößten Versicherer. In einem Brief an die Vorstandschefs von 30 Versicherern und Rückversicherern fordern knapp zwei Dutzend in der Initiative "Insure our Future" die Manager auf, Projekte zur Erschließung fossiler Energiequellen "ab sofort" nicht mehr zu versichern.