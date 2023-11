Tarifverhandlungen: Lufthansa bietet Piloten mehr Gehalt

Die Lufthansa bietet ihrem Cockpit-Personal nach dem wohl mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ausgehandelten Tarifpaket deutliche Gehaltserhöhungen an. In den nächsten drei Jahren sollten die Grundvergütungen bei einem Abschluss in drei Stufen um mindestens 18 Prozent steigen, wie aus einem Reuters vorliegenden Schreiben des Arbeitgebers an die Beschäftigten hervorgeht.