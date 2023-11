Managergehälter: Kein Neid, sondern gefühlte Ungerechtigkeit

Das bedeutet, dass in Managemententscheidungen immer mehr politische Faktoren miteinfließen. Die Rolle des Staates nimmt zu. Nehmen wir als Beispiel die Pleite der Credit Suisse : Sie ist nur deshalb von der UBS übernommen worden, weil die Schweiz so viele staatliche Garantien ausgesprochen hat. Deshalb wurde der niederländische CEO bei der UBS auch durch einen Schweizer ersetzt. Für große Konzerne wird es heutzutage immer wichtiger, in Spitzenpositionen Leute sitzen zu haben, die einen kurzen Draht zur Politik haben und sich gut im Land auskennen.