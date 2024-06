Northvolt-Baustelle mit Fragezeichen: Schaffen wir das?

Er überlegt, in seinem alten Haus die Heizung auszutauschen, wagt es aber nicht. Den Nachbarn geht es ebenso. Auch das Ehepaar Jochims sagt: "Wir wissen nicht, ob das Land umgewidmet wird, wir hier nicht doch eines Tages verkaufen müssen. Es ist schwer, an Informationen zu kommen."

Kanzler Scholz überschlug sich vor Lob

Wirtschaftsverbände: Wer trägt Verantwortung für Infrastruktur?

Millionen-Projekt mit vielen Ebenen

Kein öffentlicher Kommentar von Northvolt

Northvolt äußert sich öffentlich nicht zu diesen Fragen. Es kann den Schweden nicht gefallen, wenn sich Unruhe in der Region breit macht. Der Konzern tut viel dafür, sich zu integrieren: Nimmt an Dorffesten teil, lädt monatlich zu Bürgerversammlungen ein, der Northvolt-Chef ist Mitglied im Boßel-Verein.

Der Konzern will nicht fremdeln. Das ist bisher, so sagt es fast jeder, den man in der Region spricht, gut gelungen. Keine Bürgerinitiativen gegen die Industrieansiedlung, keine Plakate, kaum öffentliche Kritik. Damit das so bleibt, haben alle nun viel zu tun.