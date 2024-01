Rupert Murdoch tritt ab: Machtwechsel im Medienimperium

Rupert Murdoch, Medienmogul und mächtigster Meinungsmacher der Welt. Mit 92 tritt er von der Spitze seines Imperiums zurück. Was bedeutet das für seine Nachfolge? 23.02.2024 | 17:03 min

Bereits im Alter von 21 Jahren begann der in Melbourne geborene Rupert Murdoch mit dem Aufbau eines Medienimperiums, das sich heute von Australien über Europa bis in die USA erstreckt.

Lachlan Murdoch: Lieblingssohn wird Rupert-Nachfolger

Der Machtkampf in der Familie gilt als Inspiration für die HBO-Serie "Succession" . Rupert Murdochs großer Traum war es immer, sein Imperium seinen Kindern zu vermachen. Schon früh stattete er sie mit Spitzenpositionen in seinen Unternehmen aus.

Bei der diesjährigen "Emmy"-Verleihung räumte unter anderem die Satire-Serie "Succession" ab. 16.01.2024 | 2:28 min

"New York Times": Rupert Murdoch brachte Demokratien ins Wanken

Murdochs Geschick, die Politik für seine Interessen einzuspannen, ist legendär. Dazu gehört auch die Fähigkeit, seine Medien als politische Waffe einzusetzen . Sein größtes Vermächtnis, so die "New York Times", sei es, Demokratien auf der ganzen Welt ins Wanken gebracht zu haben.

Es geht um Behauptungen und Betrugsvorwürfe bei der US-Präsidentschaftswahl 2020: Fox News und der Wahlcomputerhersteller Dominion haben sich auf einen Vergleich geeinigt. 18.04.2023 | 0:27 min

Abhörskandal bei "News Corporation"

In seiner über 70-jährigen Karriere hat Rupert Murdoch zahlreiche Skandale angehäuft. In Großbritannien geriet sein Konzern "News Corporation" 2011 in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass Murdochs Zeitung "News of The World" jahrelang nicht nur Gespräche von Prominenten und Royals abgehört, sondern auch die Telefone von Terror- und Mordopfern angezapft hatte.