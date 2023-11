SpaceX wagt nach Explosion den zweiten "Starship"-Versuch

Zugleich verschickte das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk eine Lärmwarnung an die Bewohner des umliegenden Cameron County: Es werde möglicherweise ein "lautes Geräusch" von den 33 Triebwerken in der Gegend zu hören sein. "Aber was die Menschen erleben werden, hängt auch vom Wetter und anderen Bedingungen ab."