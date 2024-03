GDL kündigt Wellenstreiks an: "Haben Kompromisse angeboten"

Sehen Sie hier das Interview mit Claus Weselsky in voller Länge. 04.03.2024 | 6:04 min

Bahnreisende in Deutschland müssen sich in den kommenden Wochen auf eine Welle von Streiks einstellen: der erste Ausstand beginnt im Personenverkehr am Donnerstagmorgen und endet Freitagmittag. So kündigte es der Chef der Lokführergewerkschaft GDL am Montag an.