Protestbündnis will "Tesla den Hahn abdrehen"

Protest gegen E-Autohersteller : Bündnis will "Tesla den Hahn abdrehen"

10.03.2024 | 14:20 |

Ein Bündnis will gegen den Ausbau der Tesla-Gigafactory in Grünheide demonstrieren. Doch nicht alle schließen sich dem Protest an. Die Fabrik steht nach dem Anschlag weiter still.