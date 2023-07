Deutschland in der Zukunftsbremse

Deutschland müsse in vielen Dimensionen erfolgreich sein, "um anderen Ländern als nachahmenswertes Beispiel zu dienen", so Quandt. Natürlich bei der Nachhaltigkeit, aber auch in Bezug auf den Fortbestand als Industriestandort, den sozialen Frieden und politische Stabilität. "Wenn wir nur bei der Nachhaltigkeit die Ersten sind, aber an den anderen Dimensionen scheitern, ist unser Land, wie wir es kennen, am Ende."