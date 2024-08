Wie die Atmung den Körper beeinflusst | Terra-X-Kolumne

In der Terra-X-Kolumne auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpert*innen jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

In den Bauch atmen? Da ist aber kein Platz!

Für eine Folge von Terra Xplore habe ich mich auf Atemreise begeben. Im Workshop mit Dr. Josephine Worseck soll ich bewusst ins Zwerchfell atmen, was wir als Säuglinge noch intuitiv können, aber im Laufe der Jahre schlichtweg verlernen. Bürotätigkeiten, Stress, Bewegungsmangel oder ein aus Eitelkeit eingezogener Bauch hindern uns oft daran. Die Folge: Ein schlechterer Gasaustausch, der Muskelverspannungen, Kopfweh Schlafstörungen und Kreislaufprobleme begünstigt.

Zunächst denke ich: "Ich bekomme da in den Bauch gar keine Luft rein, da ist kein Platz!" Doch mit jedem Atemzug hebt sich meine Bauchdecke etwas mehr und mein Kopf wird leichter. Schon diese simple Atemübung hat einen spürbaren, entspannenden Effekt auf mich. Das hatte ich nicht erwartet.

Atmung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich

Jeder Mensch atmet ein bisschen anders. Manche mehr durch die Nase, einige eher durch den Mund. Bei den einen landet die Luft im Brustbereich, bei den anderen mehr in der Bauchgegend.

Und schließlich variiert auch noch die Frequenz der Atmung. So hat jeder Mensch ein individuelles Atemprofil, über das man sich erstmal klar werden muss, bevor man es kontrollieren kann.

Jeder Atemzug gibt uns neue Energie. Bei einer tiefen Atmung in Brust, Flanken und Bauch ist die Sauerstoffaufnahme höher als bei einer flachen, reinen Brustatmung.

Die Atmung: Seismograf und Fernbedienung unseres inneren Zustands

Dann suggeriert das Nervensystem unserer Atmung: "Atme schnell! Du musst bereit sein zu fliehen!" Nur, dass uns heutzutage kein Säbelzahntiger durchs Großraumbüro verfolgt, sondern eben ein Video-Call den Nächsten jagt. Der Körper macht sich bereit zum Fliehen, obwohl er das gar nicht muss. Dem Nervensystem ist es egal, woher der Stress kommt. So ist unsere Atmung eine Art Seismograf unseres Nervensystems: Viele Ausschläge bedeuten, dass da was in uns bebt.