Biopiraterie: Schutz vor Raub genetischer Ressourcen dürftig

Stevia ist beliebt. Was viele nicht ahnen: Das Wissen um diese Pflanze ist geklaut. Die UN will die genetischen Ressourcen nun besser schützen.

Zahlreiche Arzneimittel, Kosmetika und andere Produkte basieren auf Erfindungen der Natur. Indigene Völker greifen seit langem darauf zurück und tradieren ihr Wissen meist in mündlicher Form.

Anders als die Innovationen reicher Industriestaaten, die schriftlich etwa in Patentsystemen dokumentiert werden, sind die Errungenschaften indigener Völker nicht geschützt.

Biopiraterie durch Pharmakonzerne

Dass sie aber das Interesse von Pharma- und Agrarkonzernen wecken, überrascht nicht. Konflikte entstehen, wenn Firmen die genetischen Ressourcen und das traditionelle Wissen Indigener zur Herstellung eigener Produkte nutzen und diese patentieren lassen, ohne die Ursprungsländer oder Völker an den Gewinnen zu beteiligen. Ein Vorgehen, das als "Biopiraterie" bekannt ist.

Rooibostee, Süßkraut, Pelargonium-Wurzel: Traditionelle Heilmittel, einst entdeckt von indigenen Völkern. Heute gehen die Profite an internationale Großkonzerne.

Internationale Regelungen gegen Biopiraterie

Bereits 1992 wurde in der internationalen Konvention zu Biodiversität der gerechte Vorteilsausgleich aus der Nutzung genetischer Ressourcen als Ziel formuliert. Mit dem Nagoya-Protokoll wurde dies 2010 konkretisiert.

... ist, den Zugang zu genetischen Ressourcen zu regeln und die Gewinne, die aus der Nutzung dieser Ressourcen und dem damit verbundenen traditionellen Wissen entstehen, gerecht zu verteilen. Bei diesen "Vorteilsausgleich" geht es nicht zwingend nur um Zahlungen. Er kann auch darin bestehen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Herkunftslandes am jeweiligen Forschungsprojekt beteiligt werden und am Wissenszuwachs teilhaben. Die Umsetzung des Nagoya-Protokolls soll außerdem dem Naturschutz dienen.

... wurde 2010 im japanischen Nagoya auf der zehnten Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD; Convention on Biological Diversity) verabschiedet und trat im Oktober 2014 als völkerrechtlich bindender Vertrag in Kraft.

Seit 2014 in Kraft, regelt es den Zugang und die Nutzung genetischer Ressourcen und die gerechte Aufteilung des Profites, der aus der Nutzung erwächst (Access and Benefit Sharing, kurz: ABS). Im Prinzip war mit dem Nagoya-Protokoll also ein internationales Instrument gegen Biopiraterie geschaffen worden. Problem nur: Es hat Schwächen.