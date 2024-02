Patente gegen Krebs: Deutschland vorne mit dabei

Pharmaunternehmen aus den USA und Europa gehörten zu den wichtigsten Patentanmeldern im Kampf gegen Krebs, heißt es weiter in dem Bericht. Die Erfindungen konzentrierten sich meist auf innovative Krebstherapien wie etwa bei Bayer. Andere wie Siemens seien auf Diagnostik spezialisiert. Im Berichtszeitraum standen Bayer und Siemens in Deutschland an der Spitze, unter den Topanmeldern zählten auch Merck, Boehringer Ingelheim, BASF oder Biontech