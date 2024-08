Blitze: Bislang mehr als 1,1 Millionen in Deutschland

Über Deutschland sind in diesem Jahr bislang mehr als 1,1 Millionen Blitze gezählt worden. In die Zählung fließen alle Blitze ein - also auch die, die die Erde nicht berühren.

Mehr als 40.000 Blitze am vergangenen Mittwoch

Allein bei den Gewittern am Mittwoch seien es 40.429 Entladungen gewesen, teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mit. Die meisten davon wurden in diesen Bundesländern gezählt:

Vermutlich spielt dabei auch die Fläche der Bundesländer eine Rolle: Bayern und Niedersachsen sind mit Abstand am größten. Bis auf das Saarland sind am Mittwoch in allen Bundesländern Blitze gesichtet worden. Nowcast sammelt seit 2006 die Blitzdaten hierzulande mit 30 Sensoren, unter anderem für den Deutschen Wetterdienst (DWD).

Von dem Gewitter überrascht, rettet sich die Familie in den Schutz eines Baumes. Diese Deckung ist nur von kurzer Dauer, denn ein Blitz schlägt in den sicher geglaubten Baum ein.

Blitzreichster Tag Ende Juni

Der bisher blitzreichste Tag in diesem Jahr war den Angaben zufolge der 27. Juni mit 115.428 registrierten Entladungen - davon 23.000 in Niedersachsen und 22.500 in Bayern. Der bisherige Tageshöchstwert in der Nowcast-Erhebung stammt vom 13. Juni 2020 - damals seien 450.000 Blitze registriert worden.