CCC-Kongress: Digitale Mündigkeit als Schutz vor Fake News

Mehr als 14.000 Hacker und Experten diskutieren auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg auch über den digitalen Einfluss auf Wahlen.

Schlomo kann ziemlich gut mit einem Lötkolben umgehen. Der Junge aus Berlin ist 7 und baut gerade einen Mini-Computer, der aussieht wie eine Rakete. Am Junghacker-Tag begleiten er und viele andere Kids ihre Eltern auf einen Kongress, der mal in einem Büro entstand.

CCC: Mangelnde digitale Mündigkeit von Kindern

Wir haben 20 Jahre lang so getan, als würde es das Internet nicht geben.

Der Kids-Bereich, in dem Schlomo gerade seine Rakete lötet, ist deutlich sichtbares Zeichen, dass auch die einstigen Nerds inzwischen erwachsen und Eltern sind. Damit rücken andere Themen in den Fokus: digitale Mündigkeit von Kindern etwa.

Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs , fasst das im Gespräch mit ZDFheute so zusammen:

Wir haben uns leider entschieden, die Existenz des Internets vor den Kindern so lange wie möglich zu verheimlichen und wundern uns jetzt, dass ganze Generationen mit dieser Informations-, Emotions- und Lügenflut nicht adäquat umgehen können.

Notwendigkeit Social-Media-Plattformen zu regulieren

Es gibt in dem Kongresszentrum wohl kaum jemanden, der das Prinzip von Social Media Plattformen nicht verstanden hat: den User möglichst lange online halten. Besonders gut funktioniert das mit Fake-News : je kontroverser ein Thema, desto länger bleiben User aufmerksam. Zudem lernt der Algorithmus nach und nach, auf welche Themen der Nutzer in jedem Fall reagiert.

"Man hat in der EU schon viel getan in Sachen Plattform-Regulierung", erläutert Dennis-Kenji Kipker vom cyberintelligence.institute in Frankfurt.