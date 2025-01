Was leisten Zoos für den Artenschutz?

Einen Schönheitswettbewerb würden sie vermutlich nicht gewinnen - die Gürteltiere, die zu den ältesten Gruppen heutiger Säugetieren gehören. Aber sie verdienen es, beachtet und geschützt zu werden. Denn durch ihre Freude am Graben durchwühlen sie den Boden, sorgen für dessen Durchlüftung und überlassen - weil sie gerne umziehen - vielen anderen Arten ihren Bau als Unterschlupf und dienen so auch der Biodiversität

Zoos als Lobbyisten für bedrohte Tiere

Der Chester Zoo und das Projekt Nature Safe in Großbritannien wollen Artensterben verhindern, indem sie DNA bedrohter Tiere einfrieren - für deren Rettung in der Zukunft.

Dazu gehöre beispielsweise die Bewusstseinsbildung bei Besuchern und Forschung an Wildtieren, so Marco Dinter, Naturschutzreferent des Zoos in Frankfurt am Main.