Aldi, Lidl & Co.: Test zeigt - Supermarkt-Honig nicht echt

Es handelt sich dabei um ein wissenschaftlich fundiertes, überprüfbares Verfahren. Zunächst wird die DNA der eingereichten Honigprobe isoliert. Diese enthält eine Mischung an DNA von verschiedenen Lebewesen. Die im Honig gefundenen Codes der DNA werden gelesen und mit weltweit verfügbaren, riesigen DNA-Sequenzdatenbanken verglichen. Dort findet sich die Information welcher Code zu welcher Art gehört. So wird bestimmt , von welchen Pflanzen und Tieren, Bakterien, Pilzen, Viren und dergleichen DNA-Spuren im Honig enthalten sind. Daraus entsteht ein DNA-Profil, das eindeutig für echten Honig spricht – oder mehr oder weniger stark davon abweicht. Viele Faktoren werden dabei berücksichtigt, etwa die Gesamtmenge der DNA, welche und wie viele Arten gefunden bzw. nicht gefunden wurden und in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen.



Wichtig auch: Gibt es DNA-Spuren, die nicht zu Honig passen oder für Verfälschungen mit Zuckersirup sprechen, z.B. ein hoher Anteil von Mais- oder Reis-DNA, geringe Mengen an DNA anderer Organismen? All das fließt in die Bewertung mit ein.