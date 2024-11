"Es ist fünf vor zwölf", "wir müssen den Worten Taten folgen lassen", "Versagen ist keine Option": Auch diese Weltklimakonferenz ist eine COP der Phrasen. Leere Worthülsen, die ich kaum mehr ertragen kann. Seit Jahren die gleichen Appelle, gut gemeint, aber ohne Wirkung.

Die Emissionen steigen. Die fossile Energieindustrie schließt Vertrag um Vertrag. Auch mit Deutschland . Der Planet heizt sich weiter auf. Und die COPs gehen mit schwachen Ergebnissen, weichen Formulierungen und faulen Kompromissen zu Ende. Wie auch diese 29. Weltklimakonferenz in Aserbaidschan.

Ernüchternde Faktenlage bei CO2-Emissionen

"Wir brauchen mehr Ambition" - auch so eine Phrase. Dazu die Fakten: Die globalen CO2-Emissionen werden 2030 um nur 2,6 Prozent unter dem Stand von 2019 liegen. Viel zu wenig.

Die Wissenschaft sagt: Nötig wäre eine Reduktion um 7,5 Prozent jedes Jahr, dann wären wir einigermaßen auf dem "1,5-Grad-Pfad". Ambitionierter Klimaschutz ist (noch) möglich. Hier auf der COP scheint ihn aber niemand für nötig zu halten.

Die Ambitionierten und die Blockierer beim Klimaschutz

Nein. So kann man das nicht sagen. Großbritannien hat ambitionierte Klimaschutzziele vorgestellt: 81 Prozent Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030. Die Briten wären damit auf dem 1,5-Grad-Pfad. Deutschland reduziert, wenn es nach den Plänen der noch aktuellen Regierung geht, die Emissionen um 65 Prozent. Die EU um 55 Prozent. Ambitioniertere Ziele wurden auf der COP nicht vorgestellt. Trotzdem, das sind die Ambitionierten.

Es gibt auch die anderen, die sich einen - Entschuldigung - Scheißdreck um Klimaschutz scheren. Bestes Beispiel: Saudi-Arabien. Laut der Londoner Klimaforschungs-Organisation E3G kam das Verhalten Saudi-Arabiens auf der COP einer "Abrissbirne" gleich. Mit aller Macht sorgten sie dafür, dass "transition away from fossils", also der Übergang weg von den fossilen Energieträgern, nicht ins Abschlussdokument kommt. Der Klimaforscher Mojib Latif sagt dazu: "Dem Klima hat die COP nicht geholfen."

Klimagerechtigkeit bleibt ein Fremdwort

Und das nicht erst hier auf der COP29 in Aserbaidschan: Bei der UN-Nuklear-Konferenz, beim Gipfel der Kleinen-Insel-Staaten, beim Biodiversitäts -Gipfel, beim G20-Treffen in Brasilien, überall. Es ist so dreist, ich könnte vor Zorn heulen.

Die Saudis blockieren alles, was ihr Geschäftsmodell gefährdet. Gerne auch im Schulterschluss mit China oder anderen. Mit ihrem Öl-Geld können sie sich Klimaanlagen kaufen und Skipisten in die Wüste setzen - während die ärmeren Länder wahlweise vertrocknen oder absaufen. Klimagerechtigkeit? Wohl eher Klima-Selbstgerechtigkeit!

Altruismus wird eine Utopie bleiben

Klar, warum sollte man etwas tun, was einem selbst (kurzfristig) schadet? Altruismus ist auch in Saudi-Arabien ein Fremdwort.

Ach übrigens: Der künftige US-Präsident Donald Trump saß gerade noch mit dem Vorsitzenden des saudischen Ölkonzerns Aramco beim Martial Arts Fight in New York. Trump - auch kein Altruist im engeren Sinn. Die nächsten Klimakonferenzen finden mit Präsident Trump statt - oder besser ohne ihn, er will ja aus dem Pariser Abkommen austreten.

Ein Reformprozess gegen die Zeit

Und nun? "Versagen ist keine Option", Aufgeben auch nicht. Also weiterverhandeln, auch wenn die 1,5 Grad eigentlich schon gerissen sind? Im jüngsten UN Emissions Gap Report heißt es, die Chance, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sind "virtually zero" - praktisch bei Null. So wie die Weltklimakonferenzen im Moment laufen, wird das auch so bleiben. Alle Beschlüsse, alle Abschlusserklärungen, alle Mantelentscheidungen müssen einstimmig verabschiedet werden (inklusive Saudi-Arabien).

Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres und andere, darunter viele Wissenschaftler, haben eine Reform der COP vorgeschlagen: keine großen Verhandlungsrunden mehr mit tausenden Delegierten, sondern kleinere Runden, dafür öfter und "solution-driven", lösungsorientiert. Ja, vielleicht eine gute Idee. Aber haben wir die Zeit, einen Reformprozess umzusetzen? "Die Uhr tickt." Nochmal fünf Euro ins Phrasenschwein.

