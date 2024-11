Neuer Klimaschutzindex: Deutschland nur noch mittelmäßig

Deutschland fällt auf dem Klimaschutz-Index von Platz 14 auf Platz 16 zurück. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude geschieht nicht genug, um den CO2-Ausstoß zu senken.

Fortschritte macht Deutschland demnach beim Ausbau der Erneuerbaren Energien , was vor allem den Strom grüner mache. Doch Jan Burck von Germanwatch weist zugleich auf Schwierigkeiten hin:

In den Problembereichen Verkehr und Gebäude kommt die Elektrifizierung bisher zu wenig an.

Vor allem aufgrund des Verkehrs- und teilweise Gebäudebereichs verliert die Deutschland im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze und liegt nun auf Platz 16. Statt "gut" nur noch "mäßig", so das Urteil der rund 450 Forscher*innen aus aller Welt, die am Index mitgearbeitet haben. Auch, weil das Klimaschutzgesetz im vergangen Jahr abgeschwächt wurde.

Fortschritte beim Ausbau der Erneuerbaren

Seit 20 Jahren wird die Klimaschutzpolitik in 63 Ländern untersucht, die für rund 90 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Bewertet wird dabei anteilig die Entwicklung bei den Treibhausgasemissionen (40 Prozent), den Erneuerbaren Energien (20 Prozent), dem Energieverbrauch (20 Prozent) und der Klimapolitik (20 Prozent).

Auf der laufenden Weltklimakonferenz kündigte Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck Millionenhilfen an – trotz Haushalts- und Regierungskrise in Deutschland.

Und es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Der Siegeszug der Erneuerbaren Energien weltweit nimmt weiter an Fahrt auf. In einer Situation mit einem Überfluss an fossilen und erneuerbaren Energien würden die Erneuerbaren immer gewinnen, erklärt Niklas Höhne vom NewClimate Institute. "Weil Wind und Sonne, wenn die Anlagen stehen, quasi umsonst produzieren können."