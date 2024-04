Warum ein krähender Hahn als Lärmbelästigung empfunden wird

Für die einen gehört es zum Landleben, für andere ist es kaum auszuhalten. In Wien haben Forschene jetzt eine Datenbank der Schreie angelegt und analysiert, was genau an die Nerven geht.

Ein krähender Hahn ist nicht nur laut

Neben der Lautstärke gäbe es laut Reuter zwei weitere Eigenschaften, die das Krähen des Hahnes besonders lästig erscheinen lassen. "Da gibt es einen Frequenzbereich zwischen zwei bis vier Kilohertz und das ist der Bereich, in dem wir besonders gut hören.", erklärt Reuter. "Und wenn Klänge in diesem Bereich hohe Anteile haben, nehmen wir sie häufig als sehr lästig wahr." Ähnlich wirken auch Quietschgeräusche oder das Schreien von Babys.

