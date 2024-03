Männerbild im Wandel: Hat der Typ Actionheld ausgedient?

Er muss stark und maskulin sein wie Thor aus den Marvel-Filmen, aber auch sensibel und tiefgründig - Männer werden im 21. Jahrhundert teils mit konträren Ansprüchen konfrontiert. Doch ist dieses Rollenbild nur eine Wahrnehmung von einigen Teilen der Gesellschaft oder müssen Männer tatsächlich in diesem Spannungsfeld leben?

In den vergangenen 20 bis 30 Jahren sei Bewegung in das Verständnis von Männlichkeit gekommen.

Soziologe: Gefühle sind menschlich - und männlich

"Es hat die Einsicht eingesetzt, dass Gefühle etwas Menschliches sind und auch Männliches sein dürfen", erklärt der Soziologe. "Nicht nur so, wie es auf T-Shirts steht - 'Männer kennen zwei Gefühle: Hunger und Durst' - und dann kommt vielleicht noch Lust auf Sex hinzu."

Dem stimmt Autor und Psychologe Lukas Klaschinski zu. "An Männer werden heutzutage andere Anforderungen gestellt", sagt er im Gespräch mit ZDFheute. "Die Psychologieforschung hat ergeben, dass alle Gefühle gebraucht werden, um psychisch gesund zu sein."

Bei vielen Männern war es aber so, dass sie ihre Traurigkeit, ihre Angst und Scham ausgesperrt haben.

... ist Psychologe, Unternehmer, Autor und Podcaster. Im Februar 2024 veröffentlichte Klaschinski ein Sachbuch über Gefühle. Im selben Monat hat es das Werk in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.

Männerbilder geben Orientierung und Sicherheit

Männerbilder sollen laut Gärtner einen Orientierungsrahmen bieten. "Sie haben immer ein Element von Absicherung, von emotionaler Versicherung im Sinne von 'Du bist nicht allein'." Das Bild stelle die Definition eines erfolgreichen Lebens dar. Der Wissenschaftler erklärt weiter, dass sich vor allem Männer in jungen Jahren und in Lebenskrisen an solchen Bildern orientieren.