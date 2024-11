Im Tierreich ist homo- oder bisexuelles Verhalten selten dokumentiert. Die neue Studie aus Österreich bietet spannende Einblicke in das Liebesleben der Makakenaffen.

Das Sexualverhalten von Japanmakaken hat es Pia Böhm angetan. Am Affenberg Landskron im österreichischen Villach konnte die Biologin ein bemerkenswert freizügiges Liebesleben der Primaten beobachten: Jedes zweite Affenweibchen pflegt bisexuelle Beziehungen.

Kuscheln fördert die Beziehung

Während der Paarungszeit wechseln die Affen ihre Sexualpartner regelmäßig. Unabhängig davon, ob die Partnerschaft homo- oder heterosexuell ist, halten die Beziehungen nur relativ kurz. In der Regel halten Partnerschaften zwischen wenigen Stunden und mehreren Wochen.

Allerdings unterscheidet sich die Intensität der Beziehungen der Affen untereinander deutlich. Während sich frühere Studien vor allem auf Rang und Alter der Partner konzentriert haben, nimmt Böhm auch die Beziehung selbst in den Blick. So hat die Studie gezeigt, dass intensiver Körperkontakt und Kuscheln die Dauer einer Beziehung beeinflussen.

Diese Erkenntnis steht im Einklang mit ähnlichen Studien aus Japan und belegt, dass die Japanmakaken auf dem Affenberg Landskron sich gleichartig verhalten wie ihre Artgenossen in freier Wildbahn.

Partnerwahl ist Aufgabe der Weibchen

Lena Pflüger, wissenschaftliche Leiterin des Affenbergs in Villach

Es ist eine weibliche Partnerwahl, also die Weibchen entscheiden und suchen sich nicht nur männliche Partner, sondern auch Partnerinnen aus.

Doch nicht nur innerhalb sexueller Beziehungen wird gekuschelt. Auch in der Familie wird viel geschmust. Diese Zuneigung ist frei von sexueller Energie. Inzest wird aktiv vermieden, was die soziale Struktur der Affen zusätzlich stabilisiert. Eine sexuelle Beziehung ist also leicht von einem entspannten Lausen zu unterscheiden.