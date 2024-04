Mini-Atomkraftwerke: Eine neue Chance für die Kernenergie?

Bill Gates hofft auf eine neue Zukunft der Kernenergie im Kleinformat: Mini-Atomkraftwerke in Serienproduktion. Sind Mini-AKWs die Lösung? Und wann kommen sie auf den Markt?

Kaum ist Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen , träumen Politiker von kleinen AKWs in Massenproduktion. Sogenannte Small Modular Reactors (SMR) sollen günstiger und sicherer sein als ihre alten Vorgänger. Stehen bald schon Hunderte Kleinreaktoren in ganz Deutschland

"SMR können nochmal eine höhere Sicherheitsstufe erreichen", erklärt der Nuklearwissenschaftler Walter Tromm. Er forscht am Karlsruher Institut für Technologie zur Sicherheit neuer Kraftwerke. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken sollen SMR zwar nur ein Viertel der Leistung produzieren - aber sie seien im Störfall viel leichter zu kühlen, meint Tromm.

Die Preisfrage bei Mini-Atomkraftwerken

Die US-Firma Nuscale wollte voranschreiten: Bis 2028 sollte das erste SMR weltweit ans Netz gehen - finanziert mit Steuergeldern. Doch Nuscale hatte sich verkalkuliert: Der Preis für das Projekt stieg so stark, dass die Abnehmer für den Atomstrom absprangen.

Kernkraft bleibt teuer. Die Preise für Erneuerbare Energie aus Wind und Sonne sinken bereits seit Jahren - während die Kosten großer AKW-Bauten zum Beispiel in Finnland oder Großbritannien zuletzt weit über die Planungen hinausgeschossen sind. Und Experten zweifeln, ob SMR in Zukunft anders abschneiden.

Mindestens 3.000 SMR müssten gebaut werden, bevor sich die Technologie lohne, schätzen Wissenschaftler in einer Studie für das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung . Zum Vergleich: Derzeit sind etwa 400 konventionelle Kraftwerke in Betrieb.

An den kleinen AKWs hätten der Studie zufolge vor allem solche Länder Interesse, die militärische oder industriepolitische Motive verfolgen - oder wie Saudi-Arabien eine Kerntechnik-Kompetenz aufbauen wollen.

Atomkraft-Alternativen: Stromspeicher und Biogas

Doch Strom aus Windrädern und Solaranlagen reicht allein nicht aus. Zwar liefern beide bereits einen Großteil der Energie - nur wenn wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint, muss stundenweise zusätzlicher Strom her. "Aber genau da sind Atomkraftwerke ganz besonders schlecht", erklärt der Energieökonom Lion Hirth.

Der Grund: Atomkraftwerke seien im Bau so teuer, dass sie sich nur im Dauerbetrieb rechnen. Länder mit viel Wind- und Sonnenenergie bräuchten aber nur in den Zeiten zusätzlich Strom, in denen die Nachfrage das Angebot kurzfristig übersteigt, erklärt Hirth. Stromspeicher und Biogas-Anlagen seien hier passender als dauerlaufende AKWs.