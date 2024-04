Riesiges Schwarzes Loch in der Milchstraße entdeckt

Astronomen haben ein neues sehr massereiches Schwarzes Loch in der Milchstraße entdeckt. Wie die Europäische Südsternwarte ESO in Garching in Bayern mitteilte, hat es etwa die 33-fache Masse der Sonne und befindet sich mit einer Entfernung von "nur" 2.000 Lichtjahren nach kosmischen Maßstäben extrem nah an der Erde. Ein Lichtjahr bezeichnet die Entfernung, die Licht in einem Jahr zurücklegt - eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometer.