Was Wüsten mit der US-Wahl zu tun haben | Terra-X-Kolumne

… ist Professorin für Journalismus an der Media University of Applied Sciences in Berlin, Mitglied des Think & Do Tanks futur eins und freie Journalistin. Als promovierte Politologin forscht und lehrt sie zu resilienten Demokratien und Teilhabe in der digitalen Öffentlichkeit mit einem Fokus auf Medienmündigkeit, konstruktivem Journalismus und der Utopie der informierten Gesellschaft. Sie ist von Natur aus neugierig, glaubt an die Macht der Kreativität und baut gerne Brücken zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.