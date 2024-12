Silvester 2024: Schon wieder ein Vierteljahrhundert rum?

Mathematiker machten schon Ende der 90er Jahre darauf aufmerksam, dass es eigentlich zu früh sei, wenn man an Silvester '99 um Mitternacht auf das neue Jahrtausend anstoße. Das dritte Jahrtausend und damit auch das 21. Jahrhundert beginne nämlich erst am 1. Januar 2001.

Anfang 2000: Terror und Krieg spalten die Welt. In Deutschland wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Erstmals übernimmt eine Frau die Führung in der CDU. Smartphones verändern den Alltag.

Denn: Es gab nie ein Jahr Null. Auf das Jahr 1 vor Christus folgte das Jahr 1 nach Christus. Deshalb endeten die ersten 2.000 Jahre - das zweite Jahrtausend und auch das 20. Jahrhundert - erst am 31.12.2000 um 24 Uhr. So wie man ja auch erst 30 wird nach Vollendung des 30. Lebensjahres.

Drei Viertel von einem Tag zu viel

"Also für alle, die am 31. Dezember 2000 um 24 Uhr das neue Jahrtausend gefeiert haben, ist Ende 2024 noch kein Vierteljahrhundert vorbei", sagt Daniel Potts von der Technischen Universität Chemnitz. Das dürften allerdings die wenigsten sein. "Für alle, die bereits am 31. Dezember 1999 das neue Jahrtausend begrüßt haben, ist bald schon ein Vierteljahrhundert um", sagt Potts.