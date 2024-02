Zukunftsforschung für Frieden und Stabilität | Terra-X-Kolumne

Eine weitere Aufgabe der Nato ist es, Zukunftsszenarien zu entwickeln, um Kriege zu verhindern. Beispielsweise denken wir am Nato Defense College in Rom im Kontext des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine über verschiedene Szenarien nach à la "Was wäre wenn?". Was passiert, wenn die Waffenlieferungen so weitergehen wie bisher, was geschieht, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, sich etwas in diese Richtung entwickelt oder in eine andere?