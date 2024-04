Spionageverdacht bei AfD: China-Spion bei AfD-Spitzenkandidat?

Die Festnahme des Mitarbeiters kommt für die AfD und ihren Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, denn: Die AfD will am Samstag offiziell in ihren Europawahlkampf starten. Aus anderen Parteien kommen Rücktrittsforderungen. Aber auch innerhalb der AfD und der Bundestagsfraktion ist Krah umstritten. Vielen sind seine Aussagen zu radikal, einige stören sich an seiner China - und Russlandnähe